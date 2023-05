Serie D, il Portogruaro vince a Mestre e a va ai playout

Mestre – Portogruaro 0-1

Marcatori: 74’ AlcantaraMestre: Pizzolato, Gabrieli, Pizzul (73’ Varotto), Chin (86’ Miccoli), Carini, Feltrin (80’ Bortolin), Ortega, Corteggiano, Cardellino (61’ D’Apollonia), Poletto, Nicoloso (61’ Costa F.). A disposizione: Sheremeta, Scanagatta, Politti, Finazzi. All. Zecchin.

Portogruaro: Muraca, Cofini, Bertoia, Zamuner, Dal Compare, Ferramisco (82’ Del Rosso), Peresin (86’ Zanin), Franceschini, Bonaldi (69’ Rodriguez), Bronzin, Alcantara (83’ Basso). A disposizione: Piva, Lirussi, Facca, Di Lollo, Costa D. All. Conte.

Arbitro: Cappai di Cagliari, assistenti: Prestini di Pavia e Romano di Nola.

Ammoniti: Poletto, Zamuner, Dal Compare e Zecchin

Note: spettatori 300 con folta rappresentanza ospite, calci d’angolo 6 a 4

per il Portogruaro, recupero 1+4



Pronti via e Mestre subito vicino al gol al secondo minuto con Cardellino che riceve centralmente e dai sedici metri lascia partire un fendente che vede Muraca costretto alla deviazione di piede, al 21’ è il Porto ad andare vicino al vantaggio sugli sviluppi di una rimessa laterale la palla giunge sulla testa di Bertoia che gira di testa trovando traversa e linea con la difesa del Mestre pronta ad allontanare, le motivazioni del Portogruaro sono maggiori e nel giro di due minuti tra il 40’ e il 42’ mette in apprensione la retroguardia mestrina, l’asse Franceschini – Peresin funziona a meraviglia e dal piede di quest’ultimo partono due cross al centro area dove Alcantara alla prima deviazione trova pronta la risposta di Pizzolato e nella seconda arriva in scivolata calciando alto. La ripresa inizia con venti minuti di ritardo per l’infortunio del direttore di gara a Cartigliano, e visto gli interessi di molte formazioni a rischio play-out in alcuni campi si partirà in contemporanea. Gli interessi dei granata sono alti come nella prima frazione e all’11’ vanno vicini al gol con l’invito di Peresin per Ferramisco dentro l’area piccola che contrastato da Carini gli concede un tiro debole, nessun problema per Pizzolato, al 18’ si vede anche la formazione arancionera dalle parti di Muraca, angolo teso di Gabrieli e girata di testa di Carini che esce di un soffio. Porto che prova premere sull’acceleratore visto che non arrivano notizie confortanti dagli altri campi e la vittoria diventa d’obbligo, minuto 29’ l’azione si sviluppa sulla destra ancora con Franceschini per Peresin (di gran lunga i migliori in campo) ennesimo cross di quest’ultimo con Alcantara appostato sul

secondo palo a trovare l’incornata giusta per il gol del vantaggio che garantisce la certezza di giocarsi la salvezza ai play-out. Da qui in poi tra una girandola di sostituzioni e il calo vistoso dei 22 in campo, complice anche una giornata più estiva che primaverile, si arriva al triplice fischio, con i portogruaresi che domenica 14 Maggio andranno a far visita al Torviscosa in gara secca con l’obbligo del risultato pieno.