Serie D, Portogruaro sconfitto di misura a Feltre

DOLOMITI BELLUNESI-PORTOGRUARO 1-0

GOL: pt 24’ Toniolo.

DOLOMITI BELLUNESI: Virvilas; Perez, Tiozzo, Alcides; Capacchione, Baldassar (st 25’ Masut), De Carli, T. Cossalter (st 44’ Cozzari), Toniolo; De Paoli (st 39’ Biancheri), A. Cossalter (st 18’ Nunic) (in panchina: Bresolin, Fagherazzi, Bandaogo, Bevilacqua, Zanolla). Allenatore: N. Zanini.

PORTOGRUARO: Sfriso, Boccafoglia, Chiandussi (st 5’ Montalto), Poletto (st 15’ Capellari), Calcagnotto, Pettinà, Zupperdoni (st 31’ Rosso), Sambo (st 5’ A. Rossi), Ejes, Zanin (st 5’ Finazzi), K. Rossi (in panchina: Battaiotto, Samotti, Notaro, Nalesso). Allenatore: M. De Mozzi.

ARBITRO: Ibrahim Rashed di Imola (assistenti: Andrea Calanni di Barcellona Pozzo di Gotto e Giuseppe Corona di Marsala).

NOTE. Spettatori: 450 circa. Ammoniti: Tiozzo, Virvilas. Angoli: 7-6 per la SSD Dolomiti Bellunesi. Recupero: pt 1’; st 5’.

Il Portogruaro nell'ultima trasferta stagionale cade 1-0 sul campo della vice capolista Dolomiti Bellunesi: non basta un buon secondo tempo ai ragazzi di De Mozzi per uscire imbattuti da Feltre. Domenica al Mecchia l'ultima di campionato contro il Mori S. Stefano, retrocesso da tempo.

La prima occasione è per i bellunesi con Alex Cossalter che on inquadra lo specchio da buona posizione. Capacchione da fuori impegna Sfriso con un tiro di controbalzo. Lo stesso Sfriso deve intervenire poi, in tuffo, sul sinistro di De Paoli (21’). A conferma che l’avvio è di chiara impronta dolomitica. La rete del vantaggio prende forma in maniera quasi naturale, nel momento in cui Alex Cossalter ruba palla e serve Baldassar, che a sua volta mette in moto Toniolo che di sinistro insacca l'1-0 al 24’. Poco più tardi Thomas Cossalter colpisce in pieno il legno e in seguito lo sfiora con un destro a giro. Dopo l’intervallo, calano inevitabilmente i ritmi e di riflesso le occasioni da rete. Il Porto ci prova con Zupperdoni (fuori di poco) e, nell’altra metà campo, il neo entrato Masut coglie l’esterno della rete, mentre a a 5’ dallo scadere Toniolo alza sopra la traversa da una zolla invitante. I granata si rivedono con una punizione dalla distanza di Boccafoglia che impegna il portiere bellunese alla parata in due tempi. La palla del pareggio all'ultimo secondo ce l'ha Kevin Rossi che però da pochi passi calcia centrale e permette la parata a Virvilas.