Serie D, il Portogruaro vince lo scontro salvezza

PORTOGRUARO - PRODECO MONTEBELLUNA 3-1

Portogruaro (3-5-2): Muraca, Cofini, Zamuner, Dal Compare, Franceschini (18' st Bronzin), Bertoia, Peresin, Ferramisco, Lirussi (36' st Zanin), Alcantara (34' st Del Rosso), Bonaldi (40' st Facca). All. Zanuttig.

Prodeco Montebelluna (3-4-1-2): Rigon, Nava, Fabbian, Tonizzo, De Paoli, Zago (16' Butti), Longato, Malandrino, Fasan, Kociu (4' st Sagrillo), Akammadu. All. Bordin.

Reti: pt 9' De Paoli, 24' Alcantara (r), 45' Alcantara; st 17' Bonaldi.

Note: espulso Akammadu al 30' del st per condotta antisportiva. Ammoniti Rigon. Angoli 3-3. Recuperi pt 2', st 4'. Spettatori 250 circa.

Portogruaro. Tre punti vitali nella lotta salvezza per il Portogruaro che al Mecchia batte 3-1 in rimonta la Prodeco Montebelluna: ospiti subito avanti con De Paoli, locali che reagiscono e con la doppietta di Alcantara vanno avanti. Nella ripresa la rete di Bonaldi e l'espulsione di Akammadu mettono in ghiaccio l'incontro. Seconda vittoria di fila per i granata che nel momento di massima difficoltà co

Maglia bianca per il Portogruaro, schierato da mister Zanuttig con il 3-5-2: esterni di spinta Lirussi e Franceschini, punte Bonaldi e Alcantara. Modulo quasi speculare per la Prodeco Montebelluna, in completo blu scuro, in campo con il 3-4-1-2: Fabbian, Tonizzo e Nava in difesa, Fasan libero di svariare dietro i due attaccanti. Al 7' punizione dalla distanza di Tonizzo, Muraca all'ultimo respinge in corner. Passano due minuti e la Prodeco Montebelluna passa in vantaggio, De Paoli buca la difesa locale sul centro destra e con un potente destro insacca sul primo palo anche grazie all'aiuto del legno. La prima risposta dei locali è in un tiro al volo di Lirussi che si spegne sul fondo. Al 12' De Paoli cerca la doppietta con un bel sinistro che esce di poco. Brividi al 17' quando una palla innocua in profondità rischia di beffare Muraca che in arretramento inciampa ma per sua fortuna la palla esce. Portogruaro pericoloso al 21' con un destro a giro di Peresin, la palla subisce una leggera deviazione di un difensore e termina appena a lato. Al 23' lancio per Alcantara che viene travolto in uscita da Rigon, rigore indiscutibile e ammonizione. Dal dischetto lo stesso Alcantara realizza il gol del pareggio. Al 34' botta dal limite di Peresin, sfera alta di un mezzo metro sopra la traversa. La partita registra una fase di stanca per una decina di minuti finchè al 45' il Porto mette la freccia: Franceschini lavora un ottimo pallone sulla fascia, crossa in mezzo e Alcantara con un perfetto stacco di testa nfila Rigon. Un minuto dopo i locali partono in contropiede 3 contro 2, Peresin però si allunga la palla e l'occasione sfuma.

Al 7' occasione per la Prodeco: lancio per Fasan, Muraca abbozza e poi rinuncia all'uscita restando a metà via, l'attaccante in maglia blu calcia a giro e colpisce in pieno la base del palo. Nonostante il terreno in condizioni non proprio ottimali le due squadre danno vita a una bella partita, lottando con il coltello tra i denti su ogni pallone. Al 17' il Portogruaro confeziona il tris: palla sulla fascia per Bonaldi che duella in velocità con Tonizzo, entra in area e calcia sul primo palo, insaccando alle spale di un Rigon tutt'altro che esente da colpe. I padroni di casa insistono, al 22' Zamuner calcia rapidamente una punizione da distanza siderale, la palla viene respinta in tuffo dal portiere. Al 30' in pochi istanti la partita sembra prendere una piega netta: la Prodeco Montebelluna protesta per un fallo da rigore su Zago, l'arbitro è a due passi e fa ampi cenni di proseguire. Passano pochi secondi e Akammadue rifila una manata a Zamuner: Papagno vede tutto ed estrae il cartellino rosso. Sul 3 a 1 e con l'uomo in più il Portogruaro addormenta l'incontro fino al triplice fischio dell'arbitro.