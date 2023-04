Serie D, la presentazione del prossimo turno

Terzultimo turno per il campionato di Serie D: a 270 minuti è tutto ancora aperto sia per il titolo sia per la retrocessione.

L'Union Clodiense continua l'inseguimento al Legnago Salus e non può permettersi passi falsi: la partita dei granata non sarà però delle più facili. Il calendario mette infatti in programma un sempre molto sentito derby con il Mestre, in programma al Baracca. Negli ultimi confronti la parttia ha sempre sorriso all'Union con 3 vittorie e un pareggio, arrivato nel 2-2 del match d'andata. Dalla parte arancionera la squadra arriva dalla deludente sconfitta sul campo della Prodeco Montebelluna, un passo falso inatteso in una gara che poteva valere la salvezza per gli arancioneri. I 5 punti sulla zona playout sono un discreto margine ma non troppo. Arbitra Zoppi di Firenze.

Il Portogruaro invece sarà impegnato nella lunga trasferta di Bolzano. I granata infati se la vedranno con i biancorossi della Virtus sul campo sintentico dell'Internorm Arena, vincente all'andata per 2-1 al Mecchia. La squadra di Conte arriva da quattro punti in due partite, un buon biglietto da visita per una partita sicuramente ostica ma nella quale il Porto deve comunque cercare di fare punti per continuare a lottare in zona playout.