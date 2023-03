Serie D, la presentazione della prossima giornata

Girone C

Serie D Girone C

Il campionato di Serie D domenica sarà in campo per la 28^ giornata di campionato. Il turno ha avuto un anticipo mercoledì sera a Este tra i padroni di casa e il Montecchio Maggiore, vincitore per 1-0.

L'Union Clodiense, sempre in attesa di recuperare la partita con il Villafranca, giocherà sul campo del Torviscosa. I friulani sono in piena bagarre salvezza e arrivano da tre vittorie di fila. Da ricordare che all'andata l'Union subì la clamorosa sconfitta per 3-0 che fece partire una marea di voci e la contestazione al capitano Cuomo.

Il Mestre invece torna al Baracca per affrontare la capolista Legnago Salus, la quale però nelle ultime due giornate ha conquistato un punto. Arbitra Di Mario di Ciampino.

Infine trasferta molto impegnativa per il Portogruaro che sarà di scena ad Adriese sul campo della quarta forza del torneo. I granata devono tornare subito a fare punti dopo la sconfitta col Villafranca, all'andata finì con un pareggio a reti bianche. Dirigerà l'incontro Picardi di Viareggio.