Serie D, pronto riscatto del Mestre

Pronto riscatto del Mestre che dopo il 4-1 incassato dalla Luparense ha battuto ieri pomeriggio con il medesimo risultato il Levico Terme. Tre punti importanti per gli arancioneri che tornano così a distanziare la zona playout.

Pronti via e il Mestre passa: al 2' corner di Miccoli e deviazione vincente sottomisura di Carini. Passano 5 minuti e arriva il 2-0: Mele lancia D'Appolonia, palla per Corteggia che infila Rosa da posizione ravvicinata sul primo palo. Il Levico, dopo lo sbandamento iniziale, riapre i giochi al 21': Ndoj perde malamente palla, ne approfitta Orsega che batte Albieri. I gialloblu ci credono e mettono i brividi alla porta degli arancioneri in un paio di occasioni. Il Mestre dopo l'intervallo torna in campo carico per mettere in ghiaccio la partita: al 2' Ortega crossa per D'Appolonia, il quale serve Miccoli che da due passi mette in rete. Al 27' gli arancioneri chiudono definitivamente i conti con un bel rasoterra di Cardellino che non dà scampo al portiere del Levico.