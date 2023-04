Serie D, il punto dopo i risultati odierni

La terzultima partita del campionato di Serie D sorride al Mestre: gli arancioneri al Baracca battono 2-1 nel derby l'Union Clodiense e raggiungono la matematica salvezza. Davanti a circa 1200 spettatori la squadra di Zecchin ha segnato nel primo tempo con Miccoli e Corteggiano, tardiva per i granata la rete di Serena arrivata a tre minuti dalla fine. Il Mestre è così salvo, l'Union invece deve forse dire addio ai sogni di gloria: a 180 minuti dalla fine il Legnago ha 4 punti di vantaggio.

Cade invece il Portogruaro, battuto 2-1 dalla Virtus Bolzano. Inizio di partita in salita per i granata, sotto all'8' con Busetto, Basso al 15' della ripresa pareggia i conti ma Osorio al 22' sancisce la sconfitta della squadra di mister Conte. Il Porto in classifica resta fermo a quota 31, a +3 sulla zona retrocessione.