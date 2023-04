Serie D, il punto sulle veneziane

Penultimo turno di Serie D oggi pomeriggio dai risultati non proprio brillanti per le squadre veneziane.

L'Union Clodiense si conferma in un momento piuttosto appannato, non andando oltre il pareggio a reti bianche con il Caldiero Terme al Ballarin. Per i granata è un pareggio che segna la resa: il Legnago pur perdendo con la Luparense è campione grazie ai 4 punti di vantaggio a 90 minuti dal termine.

Medesimo risultato per il Portogruaro con le Dolomiti Bellunesi. Un pareggio che muove la classifica della squadra di mister Conte ma i playout rischiano di saltare: il Montecchio ha vinto è andato a +6, se si aggiungessero altri due punti per il Porto sarebbe retrocessione diretta.

Infine il Mestre è stato sconfitto per 3-2 dall'Adriese. Match senza dubbio divertente quello del Bettinazzi: vantaggio arancionero con Nicoloso, pareggio di Moras su rigore, 2-1 di Corteggiano, 2-2 di Farinazzo e 3-2 definitivo di Campion nei minuti di recupero.