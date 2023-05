Serie D, rinviato lo spareggio salvezza Torviscosa-Portogruaro

Viene ufficialmente lo spareggio salvezza tra Torviscosa e Portogruaro: la partita, inizialmente in programma per domenica prossima alle 16, è stato ufficialmente rinviata a data da destinarsi per decisione del prefetto di Udine Massimo Marchesiello. La scelta è stata motivata con la concomitante radunata nazionale degli Alpini prevista per questo fine settimana nel capoluogo friulano.

Una scelta che onestamente lascia basiti in quanto tra Torviscosa e Udine ci sono oltre 30 chilometri di distanza innanzitutto. In secondo luogo il collegamento stradale tra Portogruaro e Torviscosa è garantito dalla SS 14, quindi non ci dovrebbero essere rischi di ingorghi stradali. Infine quanto pubblico sarebbe stato presente alla partita? Un migliaio al massimo. Numeri palesemente inconfrontabili con quelli dell'adunata.