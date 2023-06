Serie D, sarà rivoluzione in attacco per il Mestre

Se non sarà rivoluzione poco ci manca: il calciomercato del Mestre è partito con la notizia dell'addio di capitan Guido Sebastian Corteggiano, una partenza tutt'altro che scontata considerato che l'argentino pareva uno dei pochi punti fermi degli arancioneri. Invece così non è stato e il centrocampista è ora libero sul mercato.

Il reparto dove dovrebbero esserci più interventi è quello avanzato: sono in uscita Julian Cardellino, Filippo Segalina, Luca Nicoloso e Davide D'Appolonia. Lascia la squadra anche il jolly difensivo Orlando Ndoj. In entrata ci potrebbero essere due ritorni: secondo radiomercato potrebbero rivestire la maglia arancionera Massimo Bussi, 10 gol con la Luparense nell'ultimo campionato, e un volto amatissimo dalla tifoseria mestrina come Luca Rivi. L'attaccante classe '94 arriva però da una stagione in chiaroscuro con Ravenna e Campodarsego nella quale ha segnato solo due gol.