Serie D, tante occasioni ma solo un go: Portogruaro-Campodarsego finisce 1-1

PORTOGRUARO-CAMPODARSEGO 1-1

PORTOGRUARO: Battaiotto, Boccafoglia, Montalto (40’ st Peschiutta), Capellari, Calcagnotto (25’ st Samotti), Pettinà, Rossi Andrea (25’ st Zupperdoni), Finazzi, Rosso (35’ st Ejesi), Nalesso, Rossi Kevin (39’ st Zanotel). Allenatore: Massimiliano De Mozzi.

CAMPODARSEGO: Minozzi, Girardello (36’ st Battilana), Rao, Casella (32’ st Chajari), Bajic, Mboup, Cocola (36’ st Segalina), Mosti, Pavanello, Diarrassouba, Cupani (20’ st Demo). Allenatore: Cristiano Masitto.

ARBITRO: Virgilio di Agrigento.

RETI: 10’ pt Nalesso, 12’ pt Cocola.

NOTE: Ammoniti: Calcagnotto e Pavanello. Angoli: 7-1 per il Portogruaro. Recupero: 0’ e 5’.

Dopo due sconfitte il Portogruaro torna a fare punti in casa, pareggiando 1-1 al Mecchia con il Campodarsego, diretta rivale per raggiungere l'ultimo posto in zona playoff. Al Mecchia buona prova dei granata che però hanno concretizzato solo una delle tante occasioni create durante il match.

Avvio di gara vibrante al Mecchia. Al 10’ passa subito in vantaggio il Portogruaro: conclusione di Rosso, respinta di Minozzi, sulla palla arriva Nelesso che in tap-in fa 1-0. Il Campodarsego dopo appena due minuti perviene al pareggio. Diarrassouba ruba palla sulla trequarti, salta due giocatori di casa, va sul fondo e mette in mezzo per Cocola che pareggia i conti battendo Battaiotto. Passano altri due minuti e il Portogruaro si divora il 2-1: Kevin Rossi arriva a tu per tu con l’estremo difensore ospite, si fa però ipnotizzare e la sua conclusione viene deviata in corner. Sull'angolo seguente Boccafoglia sfiora la rete, salva ancora Minozzi. Nei minuti successivi la squadra di De Mozzi colleziona altre due occasioni con Kevin Rossi e Calcagnotto, non trovando però la rete. L’ultima palla gol è ancora per i padroni di casa con Rosso che di testa, su azione di calcio d’angolo, mette di poco fuori.

La ripresa comincia con una doppia palla gol: Minozzi al 2’ salva su Kevin Rossi, Nalesso va in ribattuta ma trova il muro di Girardello. La risposta del Campodarsego arriva al 10’ con Cocola che recupera palla a centrocampo per poi accentrarsi e provare una conclusione rimpallata, sulla quale arriva Cupani che spara alto da buona posizione. Passano quattro minuti e Minozzi nega ancora il gol al Portogruaro, deviando in corner un tiro di Andrea Rossi. La partita scorre via fino al 37’ quando il neoentrato Segalina vede il suo colpo di testa deviato in angolo. Nel finale i granata ci provano ancora ma la rete non arriva.