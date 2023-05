Serie D, Torviscosa-Portogruaro rinviata a domenica 21 maggio

Si giocherà domenica 21 lo spareggio salvezza tra Torviscosa e Portogruaro: la partita, inizialmente prevista per domenica prossima, è stata spostata di una settimana per decisione del prefetto di Udine vista la concomitante adunata nazionale degli alpini.

Il Portogruaro deve solo vincere per ottenere la salvezza in quanto i padroni di casa hanno chiuso davanti in campionato: in caso di parità al 90' si procederà ai tempi supplementari, non sono previsti i calci di rigore. Fischio d'inizio alle ore 16.