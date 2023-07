Serie D, tre acquisti per il Mestre

A pochi giorni dal raduno, definiti altri tre inserimenti, stavolta tutti incentrati a completare il reparto difensivo del Mestre per la stagione 23/24.



Iniziamo con il ruolo di portiere, tra i pali il Mestre punta su una giovane promessa del ruolo: Oumaro Yabre, classe 2005 e proveninte dal Liapiave dove ha esordito in prima squadra già la scorsa stagione a soli 17 anni. Il percorso di Yabre è stato notato anche da Giuliano Giannichedda, mister della Rappresentativa Nazionale LND, che lo ha recentemente convocato per vestire la maglia azzurra.



Per la fascia laterale, pronto all’appello Filippo Salomone. Il giovane capitano del Giorgione, classe 2001, arriva a Mestre dopo essere stato accostato alla società arancionera già nella scorsa stagione.



Infine tornerà a vestire la maglia orange nel suo ruolo naturale di laterare difensivo di destra, Alberto Brigati, classe 2001. Scuola Inter prima e passato al Padova successivamente, Brigati era a Mestre due anni fa. Successivamente l’esperienza al Cjarlins Muzane e nella scorsa stagione all’Adriese, sempre da titolare nel suo ruolo.