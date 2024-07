Serie D, tre arrivi per il Mestre

Con l'avvio ufficiale della stagione 2024-2025 il Mestre ha annunciato i primi tre acquisti per il nuovo tecnico Mario Tacchinardi.

L'ultimo in ordine di tempo è Andrea Romano dalla Casatese. Classe 2000, trequartista, arriva da un biennio lecchese in cui ha segnato 7 gol in 6 presenze. Passato per il settore giovanile del Torino, ha sempre giocato in Serie D con Grumellese, Tritium, NibionnOggiono, Pro Sesto e Caratese.

Il secondo è il trequartista/esterno Emmanuele Schimmenti: nella passata stagione ha giocato prima con la Luparense, poco utilzzato, poi al Gozzano dove invece ha trovato continuità e ha realizzato 6 gol in 18 presenze. Classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro con cui debutta in Coppa Italia nel 2021 contro l'Hellas. In seguito ha giocato tra Serie D e C con Lucchese, Lamezia Terme e Potenza.

Infine Gianluca Turchetta, ala sinistra proveniente dalla Casertana. Classe 1991, cesenate, è cresciuto nel settore giovanile della formazione romagnola fino a debuttare in Serie B nel 2012. In seguito ha girato a lungo l'Italia da Nord a Sud, indossando le maglia di: Bellaria, Sudtirol, Matera, Barletta, Forlì, Maceratese, Imolese e Foggia. Ha trascorso le ultime due stagioni alla Casertana: nella prima è stata protagonista della promozione dalla D alla C con 30 presenze, 4 gol e 10 assist, nell'ultima invece ha giocato solo 7 partite.



Invece, dopo Andrea Boscolo Papo, arriva un'altra conferma: il centrocampista Andrea Viviani anche l'anno prossimo giocherà con il Mestre. Il 22enne ex Bologna Primavera l'anno scorso ha totalizzato 18 presenze e 2 reti in 6 mesi.