Serie D, quattro operazioni in uscita per il Mestre

L'Associazione Calcio Mestre rende noto che dal primo gennaio 2024 i giocatori Tommaso Miccoli, Samuele Montalto e Francesco Bonardi, rientreranno presso le loro squadre di appartenenza (il Padova per i primi due, l'Inter per il terzo). Dei tre Miccoli resterà nel girone C in quanto verrà girato al Treviso dai biancoscudati.

Inoltre ha lasciato il Mestre anche l'attaccante Leonardo Moraschi, ufficializzato ieri dal Cjarlins Muzane.