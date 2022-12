Serie D, un arrivo e una partenza per il Mestre

Un movimento in entrata e uno in uscita per il Mestre. Dopo due anni e mezzo saluta la squadra il laterale Gianmarco Fabbri mentre ha già debuttato domenica l'attaccante Francesco Costa. Classe 2001, scuola Liventina, arriva dalla Mariglianese.

Di seguito il comunicato della società in riferimento alla partenza di Fabbri: "Per due stagioni e mezzo Gianmarco ha indossato la nostra maglia sempre con onore. Il suo contributo è stato determinante in moltissime occasioni, le sue qualità indubbie. Ma il suo posto nel cuore dei tifosi e di chi l'ha conosciuto, se l'è conquistato come uomo, prima che come atleta. Per questi motivi resterà nella storia dell'Associazione di cui ha fatto parte. Perché chi ha onorato questa maglia, resta mestrino per sempre. Buona fortuna e grazie, Gianmarco Fabbri".