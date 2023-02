Serie D, un super Mestre travolge il Montecchio

A.C. Mestre – Montecchio Maggiore 3-0

Marcatori; 34’, 48’ e 83’ Miccoli

Mestre: Albieri, Pizzul (81’ Chin), Mele (60’ Costa), Ndoj, Feltrin, Corteggiano, Miccoli, Nicoloso (76’ Poletto), Segalina (72’ Gabrieli), D’Appollonia (60’ Politti) a disposizione: Pizzolato, Scanagatta, Cardellino, Ortega. All: Gianpietro Zecchin

Montecchio: Segantini, Crestani, Rocco, Seno (60’ Gulic), Zanella, Burato, Favero ( 46’ Borgo), Djuric, Ferchichi, Visinoni, Sarli (46’ Strada). A disposizione: Portinari, Affolati, Equizi, Pegoraro, Nunes de Melo, De Rigo. All: Mario Vittadello

Arbitro: Calzolari di Albenga, assistenti: Varisano di Agrigento e Rallo di Marsala

Note: espulso Feltrin al 72’ per interruzione di chiara occasione da rete. Ammoniti Feltrin, Pizzul, Gabrieli, Miccoli e Crestani. Calci d’angolo 7 a 2 per il Mestre, recupero 2+4, spettatori 350 circa.

Il miglior Mestre della stagione liquida il Montecchio Maggiore con un 3-0 che ammette repliche, inanellando così la terza vittoria di fila che vale il decimo posto in classifica. Protagonista di giornata assoluta il 2004 Miccoli che ha segnato tutte e tre le reti degli arancioneri.

Padroni di casa subito pericolosi al 6’ quando Finazzi apre per Nicoloso che trova l’imbucata per Corteggiano ma solo davanti a Segantini si fa ipnotizzare. Al 26’ potrebbe passare la formazione di Zecchin ma sul colpo di testa di Segalina servito da Mele

ancora Segantini dice no deviando sulla traversa. Mestre che trova il vantaggio al 33’ con l’apertura sulla sinistra per Segalina, cross teso sul secondo palo e Miccoli è il più lesto ad inserirsi per il meritato vantaggio. Il numero dieci mestrino fa capire di essere in giornata di grazia e da un suo cross arriva la rovesciata di D’Apollonia con la difesa ospite che allontana.

Al 44’ è l’ex Ferchichi a provare a scuotere i suoi con un fendente dai venti metri che si spegne sopra la traversa.

Vittadello prova subito due innesti ad inizio ripresa dentro Strada e Borgo per Favero e Sarli per trovare più vivacità in attacco, ma passano solo tre minuti e gli arancioneri raddoppiano. Corteggiano vince il contrasto con Djuric, serve Miccoli che con un destro chirurgico dal limite segna il 2-0. La reazione del Montecchio arriva con una punizione di Burato dalla distanza

ma Albieri si allunga e devia in angolo. Al 56’ è Segalina dal vertice sinistro a trovare ancora una volta Segantini pronto alla deviazione. Il neoentrato Borgo al 72’ si invola verso la porta mestrina con Feltrin che arriva in scivolata a portargli via il pallone, non è così per l’assistente Rallo che segnala a Calzolari il fallo, avvenuto nettamente fuori dall'area: è però rigore e rosso diretto. Sul dischetto si presenta Strada, tiro forte sulla sinistra ma Albieri si conferma portiere para rigori (il terzo quest’anno) e devia, Ferchichi è il più lesto ad arrivare sulla palla ma il tiro finisce sull’esterno della porta, Mestre in inferiorità ma che non demorde così al minuto 83 Finazzi serve sulla destra Miccoli che entra in area aspetta l’uscita del portiere e piazza il tiro a giro per la personale tripletta del classe 2004 che fa alzare in piedi tutta la tribuna per la meritata standing ovation.