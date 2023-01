Serie D, Union Clodiense battuta dalla capolista Legnago

Continua il momento negativo dell'Union Clodiense che perde per 2 a 0 al Mario Sandri di Legnago lo scontro diretto per i piani alti della classifica, scivolando così a sei punti dalla vetta occupata proprio dai veronesi e dall'Adriese.

Dopo una fase di studio al 21' il Legnago va in vantaggio: sugli sviluppi di un angolo incorna Sambou e infila Zecchin. Sul finire di primo tempo i locali sfiorano il raddoppio, Rocco viene murato in uscita dal portiere. Nel secondo tempo dopo un colpo di testa di Aliù parato da Di Stasio il Legnago trova il 2-0: al 8' gran botta da fuori di Van Ransbeek e portiere battuto. L'Union Clodiense si getta in avanti alla ricerca del gol della speranza ma non riesce a superare l'attento Di Stasio.