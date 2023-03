Serie D, Union Clodiense beffata nel finale dal Torviscosa

Un punto con rimpianti per l'Union Clodiense che pareggia 1-1 sul campo del Torviscosa. I granata passano in vantaggio al 33' con Ouro ma vengono poi raggiunti a 60 secondi dalla fine. La squadra di Andreucci approfitta solo in parte del passo falso della capolista Legnago, battuta 2-1 dal Mestre, che ora dista un punto.

Al 9' proteste dei granata per un possibile tocco di mano in area su un tiro di Filippo Serena, l'arbitro fa giocare. Al 20' Bel dialogo tra Aliu e Riccardo Serena, quest'ultimo non riesce però a servire un compagno al limite e l'azione sfuma. Poco dopo la mezzora l'Union passa: punizione di Riccardo Serena e stacco vincente di Ouro che vale l'1-0. Al 38' occasione Torviscosa con un tiro di Cucchiaro, salva Riccardo Serena. I padroni di casa vanno nuovamente vicini al pareggio al 45' con un colpo di testa di Tuniz fuori di poco. Al 47' grande giocata di Tognoni che controlla in area e calcia al volo, palla alta di pochissimo.Al 59' tiro-cross ancora di Tognoni, il portiere respinge e Aliù non riesce a deviare. Il Torviscosa spinge nell'ultimo quarto d'ora di partita: al 75' il tiro di Bertoni viene messo in corner da una provvidenziale deviazione, all'82' Incredibile salvataggio di Cuomo che salva il punteggio con un clamoroso tackle quando sembrava ormai in porta il goal del pareggio. Alla terza palla gol i friulani pareggiano all'89' con un colpo di testa di Gubellini che non dà scampo a Zecchin.