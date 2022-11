Serie D, l'Union Clodiense pareggia a Campodarsego e vede ridursi il vantaggio in vetta

CAMPODARSEGO UNION CLODIENSE 1-1

Campodarsego: Boscolo Palo, Oneto, Ballan, Guitto, Perez, Buratto, Orlandi (5′ st Simic), Alluci, Buongiorno, Diarrassouba, Cupani (12′ st Prevedello). All. Masitto.

Union Clodiense: Zecchin, Nalesso (18′ st Cocetta), Tinazzi (43′ st Monticelli), R. Serena (29′ st Esposito), Munaretto, Cuomo, F. Serena, Vecchione, Aliù, Fasolo (22′ st Ndreca), Ouro Agouda (13′ st Giannini). All. Andreucci.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona.

Reti: 16′ Fasolo, 29′ Perez.

Note: espulso Alluci al 2′ del st per somma di ammonizioni. Ammoniti Vecchione, Nalesso, Fasolo, Ouro Agouda, Simic, Diarrassouba e Munaretto. Calci d’angolo 1-3. Recupero 0′ e 5′.

Lo scontro al vertice tra Campodarsego e Union Clodiense CS termina 1-1, un risultato che sancisce ancora una volta il grandissimo equilibrio nel girone C di Serie D. Al Gabbiano sono i granata di Andreucci a passare in vantaggio appena dopo il quarto d’ora con Fasolo, i biancorossi di casa trovano il pari alla mezzora con Perez. Il risultato non cambierà più nonostante il Campodarsego giochi quasi tutta la ripresa in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Alluci.

L’Union mantiene così la vetta della classifica a 22 punti, tallonata però dalla sorprendente Virtus Bolzano che con il 2-1 sulla Prodeco Montebelluna si è portata solo a un punto. Domenica prossima le due squadre si troveranno di fronte al Ballarin di Chioggia per una sfida decisamente calda.