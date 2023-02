Serie D, vincono Union Clodiense e Mestre

Nella 23^ giornata del campionato di Serie D l'Union Clodiense batte 3-1 in rimonta il Portogruaro nel derby delle squadre granata. Sono gli ospiti a sorpresa dopo un paio di minuti a passare in vantaggio con Alcantara ma la reazione dell'Union non si fa attendere. Tra il 21' e il 38' arrivano infatti i sigili di Minicucci, Aliù e Serena a certificare i tre punti per la squadra di Andreucci. I chioggiotti salgono così a 39 punti, a -4 dalla capolista Legnago e a +2 sull'Adriese, Portogruaro sempre ultimo.

Tre punti di capitale importanza per il Mestre che sbanca 2-1 il Polisportivo di Belluno: la vittoria sulle Dolomiti, firmata da Corteggiano e Ndoj, vale la seconda vittoria di fila per gli arancioneri. Un ottimo biglietto da visita in vista del delicato incontro di domenica prossima con il Montecchio Maggiore.