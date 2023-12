Serie D, Viviani per il centrocampo del Mestre

Veronese di nascita, Andrea Viviani si è formato nelle prestigiose giovanili dell’Atalanta. Con la Dea ha scalato tutte le categorie giovanili, per poi passare al Bologna Primavera 1. Poi l’esordio in prima squadra, in serie C con la maglia del Picerno. Ritorna a Bergamo, nell’Atalanta U23, sempre in serie C per poi passare al San Donato, squadra fiorentina anch’essa militante in serie C e dalla quale proviene.

Viviani, classe 2002, è un centrocampista alto 1.85, il suo piede preferito è il destro e può giocare sia come centrale di centrocampo che come laterale.