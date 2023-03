Serie D, Zecchin felice dopo la vittoria del Mestre

Gran successo per il Mestre che batte 2-1 al Baracca la capolista Legnago Salus con i gol di Segalina e Cardellino. Ovviamente felice a fine partita il tecnico Gianpietro Zecchin:

Vittoria bella e anche sofferta contro la prima classifica, una squadra preparata. E' stata dura, i ragazzi l'hanno interpretata molto bene ed è arrivato il risultato. Un po' di sofferenza era normale. Segalina ha trovato la sua posizione, è veloce e bravo nel dribbling. Ci godiamo questa vittoria, ci fermiamo per la sosta e poi penseremo alla Luparense. La squadra ha trovato la quadra nonostante alcuni giocatori importanti fuori. Non posso dire niente ai ragazzi, continuiamo su questa strada perchè non siamo ancora salvi. Siamo in fiducia, chi entra fa bene, bravi ma bisogna fare ancora molto