Sottovia lascia e va subito in gol

Gran colpo di mercato per l'Academy Plateola, che si conferma club molto ambizioso in Eccellenza girone B. "Siamo riusciti a chiudere per Dario Sottovia - conferma il presidente Danny Bortoli - non è stata un'operazione semplice perché abbiamo superato la concorrenza di diversi club di serie D (lo seguivano Montebelluna, Ravenna e altre squadre lombarde, ndr). Ci lavoravo già da una ventina di giorni, dovevo scegliere tra lui e un'altra punta e ieri abbiamo stretto su di lui".

Accordo biennale

Bortoli spiega: "L'accordo è su base biennale, la vicinanza a Campodarsego, dove abita, sicuramente ha aiutato. Dopo Petrilli, Lelj, Santinon, Boreggio, Stoijc, possiamo dire che stiamo gettando le basi per provare la scalata di categoria l'anno prossimo anche se Sottovia vorrebbe provarci già quest'anno (ma l'Arcella, capolista, dista 14 punti, ndr). Non ci fermiamo qui, arriverà un altro attaccante importante per la categoria". Da quello che risulta alla nostra redazione, è stato fatto un tentativo anche per Guccione del Montecchio, mentre nei radar ora c'è un giocatore del Bassano. Sono arrivate intanto richieste dalla D per Boreggio (Treviso, Portogruaro) e Stoijc (un club calabrese).

E intanto Sottovia all'esordio va in gol

Sarà stata l'aria nuova, o la nuova maglia, fatto sta che Sottovia ha ritrovato subito la via del gol, permettendo alla sua nuova squadra di portare a casa un punto pesantissimo per le ambizioni della compagine padovana mentre, senza di lui, il Mestre faceva sua la partita con la diretta concorrente Montebelluna.