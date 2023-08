Il Venezia inzia in Coppa Italia contro Lo Spezia, Vanoli: «Daremo il meglio»

Lunedì si comincia: il Venezia giocherà la gara di Coppa Italia contro lo Spezia alle 21 all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena.

«Sarà la prima partita ufficiale della stagione, stiamo lavorando forte e bene. In questo mese di ritiro abbiamo provato diverse cose a livello tattico, soprattutto in difesa, e dovremo dare il meglio di noi stessi domani, come dico sempre ai ragazzi. Il mercato ancora aperto sicuramente mi spaventa, non sai mai chi può partire e chi può arrivare. Nella fase finale dell’anno scorso eravamo riusciti ad instaurare dei meccanismi che ci permettevano di giocare in maniera fluida ma ovviamente, in una fase di cambiamento come questa, stiamo ancora lavorando per cercare di tornare a quel livello di gioco. La stagione scorsa siamo riusciti a capire qual era il nostro obiettivo e siamo stati bravi a raggiungerlo, oggi abbiamo perso qualche giocatore e ne sono arrivati altri ma comunque abbiamo dovuto cambiare qualcosa a livello tattico durante la preparazione. Lo Spezia è una squadra forte che è intervenuta sul mercato in maniera mirata acquistando diversi giocatori importanti e preservandone qualcuno dallo scorso campionato di Serie A, guidata da un allenatore veramente bravo. Domani ci saranno sicuramente delle insidie e delle difficoltà che dovremo affrontare da squadra, lottando e sacrificandoci su ogni pallone.»

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli.



Portieri

Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Jesse Joronen



Difensori

Lorenzo Busato, Antonio Candela, Lorenzo Da Pozzo, Jay Idzes, Marco Modolo, Marin Sverko, Maximilian Ullmann, Francesco Zampano



Centrocampisti

Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mikael Ellertsson, Luca Fiordilino, Tanner Tessmann



Attaccanti

Denis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo