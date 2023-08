Il Venezia cade ai rigori contro lo Spezia: fuori dalla Coppa Italia

Alla prima uscita stagionale il Venezia buca la partita contro lo Spezia e viene eliminato dalla Coppa italia. Una sconfitta arrivata solo dopo i calci di rigore, al termine di una gara intensa e combattuta.

La partita

Una partita che inizia anche con una certa proposività da parte del Venezia che cerca la conclusione fin dai primi minuti. Poi al 20' il tiro di Mirko Antonucci spiazza tutti: lo Spezia trova così il vantaggio. La gara resta sostanzialmente in mano ai liguri che al 30', poi, colpiscono il palo con un'altra occasione dello stesso Antonucci. Per i lagunari rispondono Zampano e Tessmann, senza fortuna. Nella ripresa gli arancioneroverdi provano subito a farsi sotto e al 9' capitalizzano: Pohjanpalo si coordina in area e infila un bel tiro alle spalle del portiere avversario. E' 1-1. Comincia dunque il festival dei rigori: per lo Spezia, al 15', dal dischetto trasforma Luca Moro. Nemmeno due minuti e l'arbitro concede un altro penalty per fallo in area: questa volta è Esposito a battere, ma clamorosamente fallisce la conclusione. Nonostante i diversi tentativi da entrambe le parti si resta sul 2-1 fino al 34' quando questa volta dal dischetto va Gytkjær del Venezia che non fallisce la conclusione: è 2-2. Si va ai supplementari: entrambe le formazioni provano a portarsi in avanti con assiduità, il Venezia sembra avere una marcia in più ma lo Spezia risponde colpo su colpo. L'occasione più ghiotta ce l'ha Esposito al 12' del secondo tempo supplementare ma il nulla di fatto porta il match ai rigori. Dal dischetto sbagliano prima Pohjanpalo ed Esposito. Infine è la volta di Zampano: suo l'errore che permette allo Spezia di arrivare al 6-5 finale e di qualificarsi al turno successivo.