Il sogno si infrange in 6 minuti: il Venezia perde con lo Spezia, Como in serie A

L'illusione, poi la doccia fredda. Al termine dei primi 45 minuti di gioco dell'ultima giornata di serie B, il Venezia vinceva 1 a 0 in trasferta contro lo Spezia, il Como perdeva in casa 1 a 0 contro il Cosenza. Stando così le cose, i lagunari avrebbero potuto guadagnarsi la promozione diretta in serie A. Il calcio è però crudele, e bastano sei minuti di gioco, ai padroni di casa, per ribaltarla con un uno-due micidiale. Una sconfitta beffa, perché il Como non va oltre il pareggio.

Partita piuttosto bloccata nel primo quarto d'ora di gioco, poi sono i bianconeri padroni di casa a sfiorare il vantaggio: su cross lungo dalla destra, Di Serio impegna Joronen con una girata che sbatte addosso all'estremo difensore veneziano. Sul ribaltamento di fronte, il Venezia guadagna un calcio d'angolo da cui nasce il vantaggio ospite: Andersen pennella un pallone a centro area, che trova il colpo di testa vincente di Jay Idzes. Al minuto 17 gli arancioneroversi conducono per 0 a 1.

Lo Spezia è ben organizzato, copre bene gli spazi e si rende pericoloso in più di una occasione, ma è il Venezia al 26' ad andare vicinissimo al raddoppio: su cross di Candela, Gytkjaer stacca e impegna seriamente Zoet con un colpo di testa preciso e potente, poi sulla ribattuta Pohjanpalo spreca da pochi passi.

A inizio ripresa è lo Spezia a mantenere il pallino del gioco e proiettarsi costantemente nella metà campo avversaria. I padroni di casa, dopo dieci minuti di dominio totale, trovano il pareggio con un destro dal limite di Francesco Pio Esposito. Al 60', i bianconeri passano in vantaggio, con Arkadiusz Reca, abile a insaccare in spaccata su cross teso dalla destra di Elia. Gli arancioneroverdi, nei primi 20 minuti della seconda frazione di gioco, sono rimasti negli spogliatoi. La solfa non cambia nei minuti successivi: lo Spezia è più quadrato, il Venezia attacca in modo confuso e al minuto 80 rischia di perdere il terzo gol su calcio di punizione di Esposito, di poco sopra la traversa. Appuntamento ai playoff.