Il Venezia chiamato a dare un segnale contro lo Spezia: oggi la sfida salvezza

Sfida salvezza oggi pomeriggio alle 15 tra lo Spezia di Thiago Motta e il Venezia. Una sfida in cui gli arancioneroverdi, terz'ultimi a 22 punti, sono chiamati a dare una risposta e un segnale forte. Di fronte lo Spezia fermo a 29 punti. Il mister giustamente protegge i suoi ragazzi e nella conferenza prepartita parla di campionato lungo e di un lavoro sull'aspetto psicologico che dovrebbe spingere i lagunari a cambiare approccio.

Le sue parole: «La sosta nazionale ci ha forse permesso di poter riordinare le idee dal punto di vista mentale, abbiamo lavorato dal punto di vista della psicologia. La nostra è infatti una squadra che se ha troppa pressione fa difficoltà ad esprimersi, e in queste settimane ci siamo concentrati su questo aspetto. Ovviamente andremo a La Spezia in battaglia, ma dobbiamo cercare di non sprecare energie mentali inutili prima del fischio d’inizio. Il campionato è ancora lungo e anche noi nonostante il periodo difficile siamo ancora in corsa. Le occasioni per tornare a ragionare in modo diverso ci sono e domani sarà la prima fra queste, motivo per cui dovremo andarcela a giocare dando il 100%».

Sono 26 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Zanetti per la Giornata 31 del Campionato di Serie A. I portieri sono: Bruno Bertinato, Niki Mäenpää, Filippo Neri. Difensori: Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Aleš Mat?j?, Marco Modolo, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann. Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Michaël Cuisance, Antonio Luca Fiordilino, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca. Attaccanti: Mattia Aramu, Dennis Johnsen, Luis Nani, Jean-Pierre Nsame, David Okereke, Arnór Sigurðsson