Per lo Spinea ancora giornata amara

Il primo acuto del match è di marca locale con Farinazzo che entra in area, serve al centro Gioè il quale riesce a deviare sotto porta, ma trova l'intervento decisivo di Dal Compare. Al 10', però, arriva l'acuto dello Spinea. Brugnolo apre a sinistra per Ferrazzo che scarica al centro per Strechie che, complice una deviazione di un giocatore granata, spiazza Brzan. L'Adriese non si scoraggia e attacca. Al 19' bella azione personale di Zupperdoni, sulla destra, verticalizzazione per Gioé che prova il diagonale da dentro area sfiorando il palo alla destra di Urban. Altra occasione, poco dopo, per Zupperdoni che calcia potente ma non inquadra lo specchio. Al 39' il pareggio. Boccalari crossa rasoterra per il piatto vincente di Cicarevic. Passano 5' e l'Adriese completa la rimonta con Gioé che d sinistro infila Urban.

La ripresa

Nella ripresa pallino in mano all'Adriese che cerca di sferrare il colpo del ko. All'11' girata di Gioé, gran parata di Urban che alza sopra la traversa. Poco dopo ci prova lo Spinea con Fantinato il cui tiro viene respinto da Brzan. La partita sembra ormai decisa, ma al 48' c'è l'occasionissima per il pareggio dello Spinea: Fantinato si invola sulla fascia sinistra e crossa in mezzo per il colpo di testa in tuffo di Spader che non inquadra lo specchio da ottima posizione.