Spinea ancora senza vittorie

La prima conclusione è dei gialloblù con Pasha al 7', ma la palla finisce altissima. Risponde il Cjarlins al 18' con un'iniziativa personale di Bussi il cui tiro viene contratto da un difensore. Al 27' i padroni di casa a sfiorare il vantaggio dopo un'azione confusa in area friulana, ma né Berto né Barbon riescono a trovare la conclusione vincente. La prima frazione si conclude così sullo 0-0.

La ripresa

Si apre con un'occasione al 1' per il Cjarlins, con Rocco che ha la chance di colpire di testa da buona posizione ma la sua conclusione è sbilenca e si perde a lato. Al 9', su un cross dalla destra di Agnoletti, è Callegaro a stoppare di petto in area e a tirare di controbalzo da pochi metri, con la palla che esce di un soffio alla destra di Urban col portiere locale che nulla avrebbe potuto. Gli ospiti premono il piede sull'acceleratore e al 15' hanno un'incredibile chance per andare in vantaggio con Urban che cicca clamorosamente il tiro. Lo Spinea, nonostante tenga bene il campo fatica a rendersi pericoloso in avanti e si affida alle iniziative personali di Barbon. Al 37' episodio da moviola in area spinetense, con Numi e Bussi che vengono a contatto: il signor Galiffi fischia fallo in attacco scatenando le proteste furiose dei friulani. Infine, nel secondo dei quattro di recupero, è Callegaro ad avere il match ball, ma il suo colpo di testa da dentro l'area piccola è troppo debole e Urban blocca in due tempi permettendo ai suoi di portare a casa un punto prezioso.