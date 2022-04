Spinea cade in casa

Parte decisamente meglio il Campodarsego che appare più frizzante e tonico. Già al 2' Colombi da due metri devia sul fondo. Al 3' gran tiro dal limite di Allucci e traversa piena, sul proseguo dell'azione rasoterra di Cocola che Noè para a terra. All'8 il Campodarsego passa con un'azione in velocità che si sviluppa sulla destra e cross per Colombi che appostato sul secondo palo ribadisce in gol di testa e realizza il suo quindicesimo gol di questo torneo. Lo Spinea non reagisce e non riesce neppure ad arginare la superiorità ospite. Al 14' su un cross alto si scontrano Noè e Zanon, la palla viene raccolta da Addiego che, però, conclude in diagonale sul fondo. Al 17' imperversa Cocola che parte da metà campo e giunto al limite conclude con un tiro angolato che Noè para. Al 20' ancora Addiego concludo dal limite di poco sul fondo. Unico tentativo dello Spinea al 34' con una semirovesciata da posizione defilata di Menato facilmente parata da Fortin.

Secondo tempo

La ripresa inizia con lo Spinea che spinge ma trova un muro nella difesa padovana. All'8' Gentile di testa rimette in area e Zanon di testa devia verso la porta ma Noè è attento e para. Al 10' discesa di Alluci che non trova opposizione e giunto al limite fa partire un gran tiro che s'insacca nell'angolo alla destra di Noè. Lo Spinea accusa il colpo ed al 20' cross da destra radente e Reato di punta triplica. Solo nel finale lo Spinea ha la forza di reagire. Al 34' dell'Andrea per menato che sull'uscita di Fortin lo spera con un pallonetto però troppo debole e Gentile sulla linea respinge. Al 37' Brugnolo pesca Pasha in area, l'attaccante tira ma un difensore col corpo respinge. Al 40' Barbon dal fondo crossa pericolosamente e Fortin devia in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Pasha di testa accorcia le distanze. Ed al 47' sempre Pasha con una gran tiro impegna Fortin in una complicata deviazione in angolo. Domenica lo Spinea si gioca molto nella trasferta in casa dell'Ambrosiana che precede la formazione del presidente Leonardo Cossu di una posizione, sette punti più su, ed è importantissimo poter accorciare il divario. Lo Spinea è reduce da tre vittorie consecutive lontano da casa e riuscire a conquistare il poker significherebbe molto in chiave salvezza.