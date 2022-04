Spinea cade contro la capolista a testa alta

Parte decisamente meglio la squadra ospite. Al 10' combinazione in area dello Spinea che libera Gnago che tira ma la conclusione viene respinta. Al 13' angolo di Beltrame, testa di Molnar e palla che sfiora la traversa. Al 22' angolo di Dell'Andrea e Vecchiato devia come può mandando alto. Al 25' sugli sviluppi di una rimessa laterale Fyda spizzica di testa verso Gnago appostato nell'area piccola, spalle alla porta. Controllo e sul contrasto morbido del suo marcatore, girata che s'insacca nell'angolo alto. Trovato il vantaggio l'Arzignano preferisce limitarsi a controllare la gara e la proma frazione non offre altri spunti di rilievo.

Secondo tempo

La ripresa non muta fisionomia con gli stessi giocatori in campo. Al 9' cross di Beltrame , testa di Antoniazzi, para facilmente Noè. Al 15' altra combinazione Fyda-Gnago che tira in diagonale e Noè di piede prolunga verso l'esterno dove un vicentino crossa per Antoniazzi che controlla e segna ma l'arbitro intravede un intervento falloso al momento del controllo ed annulla. Al 23' Hchama conquista la palla a metà campo, avanza indisturbato ed al limite scarica su Gnago che calcia forte ma oltre la traversa. Risponde al 24' menato con un controllo in area ed un tiro che termina un paio di metri sul fondo. Lo Spinea resta in partita e Centurioni potenzia l'attacco sperando di cogliere l'occasione per il pareggio. Occasione che arriva al 39' quando Dell'Andrea in velocità s'incunea in area e da destra calcia ma Bacchin respinge ed un compagno devia in angolo. Poi al 47' lancio in profondità dei vicentini, Moras corre e sull'uscita di Noè che viene disturbato da un compagno si ritrova il pallone fra i piedi e la porta spalancata, per lui è stato facile raddoppiare e chiudere la partita. Lo Spinea sperava di dare continuità alla vittoria infrasettimanale di San martino ma l'avversario si è dimostrato forte fisicamente e molto abile a gestire la gara. Domenica prossima lo Spinea è atteso dal derby di Chioggia contro la vicecapolista Clodiense, altra gara sulla carta molto complicata.