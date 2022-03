Cambio di allenatore allo Spinea

Pier Paolo D'Este,il tecnico che ha guidato la squadra alla promozione in serie D è stato sostituito. Al suo posto Centurioni. D'Este paga i risultati negativi della squadra che occupa il penultimo posto in classifica e domenica scorsa ha perso a Cattolica uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza. Stringato il comunicato della società spinetense nel comunicare la decisione.

Il comunicato

Con la presente la società FC Spinea 1966 comunica che a far data dal 14 marzo il Mr. Pier Paolo D'Este è stato sollevato dal proprio incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Presidente, Leonardo Cossu, e tutta la Società ringrazia il Mister per il lavoro svolto in questi anni nei quali ha mostrato dedizione ed attaccamento ai nostri colori. A lui vanno i migliori auguri per il proseguio della propria vita personale e professionale. La panchina è affidata a Mr Matteo Centurioni. Siamo felici di accoglierlo nella nostra famiglia e gli auguriamo un grosso in bocca al lupo per il nuovo incarico. Matteo centurioni, nato a Venezia nel 1974, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile neroverde e vanta una carriera da calciatore di buon livello. Con i lagunari ha giocato negli anni ottanta sino alla categoria Berretti, in prima squadra ha giocato 6 gare in serie B nella stagione 1994/95, poi ha girovagato in varie società professionistiche come Lecce, Cagliari, Treviso, Modena, Ravenna, chiudendo la carriera nel Novara nel 2012 disputando anche un campionato di serie A. Lo stesso anno ha iniziato la carriera di collaboratore tecnico sempre a Novara e dal 2013/14 ha avuto esperienze nei settori giovanili di Novara, Udinese, Venezia e Padova. In serie D ha già allenato alla Luparense.