Spinea, cambiano i responsabili del settore giovanile gialloblu

Lo Spinea 1966 comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con Marco Cancellada nel ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, dovuta alle dimissioni improvvise dello stesso per motivi personali. A Marco Cancellada vanno i più sentiti ringraziamenti da parte della società per il lavoro svolto in questi anni.

Da lunedì 16 ottobre 2023 sono entrati a far parte dell'organico Sandro Zanatta nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile Massimo De Pieri nel ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica.