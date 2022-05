Lo Spinea conferma Centurioni

Girone C

La serie D scivola via ed il F.C. Spinea 1966 mette le basi per proseguire con rinnovato impegno verso una stagione che la vedrà impegnata su molteplici fronti a partire dalla prima squadra con la conferma di Matteo Centurioni quale allenatore della prima squadra e supervisore dell?attività giovanile. Arrivato il 15 marzo per sostituire Pierpaolo D?Este, Centurioni ha dimostrato tutta la sua professionalità nelle rimanenti nove partite di campionato, sposando il progetto Spinea, che li sono valse la riconferma che è arrivata oggi da parte del presidente Leonardo Cossu e dal direttore sportivo Emanuele Leda.