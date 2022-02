Il Mestre non sfonda a Spinea

Il punto raccolto restituisce morale ai ragazzi di Pier Paolo D'Este che abbandonano momentaneamente l'ultimo posto e salutano così il nuovo presidente Leonardo Cossu, subentrato nei giorni scorsi a Mario Scopece. Serve molto meno al Mestre che probabilmente sperava di uscire a carniere pieno da un Allende gremito di pubblico, ma che in realtà si prepara ad affrontare i prossimi match con il dubbio di aver fatto un mezzo passo indietro rispetto alla vittoria contro il Cjarlins e al pari rimediato contro il Delta. Partenza al piccolo trotto: il Mestre non punge, la Spinea non si scopre, ma rischia qualcosa prima al 14' quando Nicoloso, su punizione dal lato sinistro dell'area di Tardivo, prova sul primo palo, con Noe che si salva in corner, e poi al 18', quando il pallonetto dal limite dell'area dello stesso Nicoloso si perde di poco oltre l'incrocio dei pali alla destra di Noe. Al 43' la prima, vera emozione del match: Dell'Andrea entra in area arancionera dal lato destro, Fido lo abbraccia, il fantasista va a terra, per il direttore di gara è rigore che lo stesso Dell'Andrea però spreca malamente tirando, senza angolare troppo, alla sinistra di Ronco che intuisce, vola dalla parte giusta e salva la rete.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un'occasione per il Mestre: al 5', su assist di Nicoloso, è Tardivo ad avere l'occasione buona, ma il suo diagonale dal vertice destro dell'area piccola sfila di poco oltre il secondo palo. Al 7' gli ospiti sfiorano il vantaggio su punizione da 25 metri di Tardivo con la palla che sfiora l'incrocio alla destra di Noe. Al 26' i padroni di casa rispondono su calcio piazzato con Dell'Andrea, ma anche in questo caso la palla esce poco oltre il montante. Il Mestre getta nella mischia anche i nuovi acquisti Villanova e Scarpi, e al 36' ha di nuovo una buona occasione: Varotto da sinistra la mette in mezzo all'area, Segalina è solo e prova la battuta a rete, Noe però fa il miracolo e respinge d'istinto. È l'ultimo sussulto che accompagna il match verso lo 0-0 finale.