Spinea finalmente la prima vittoria

Pronti via e subito episodio da moviola in area del San Martino al 3', con Carniato che subisce un calcetto da Mantovanelli e va per terra nei 16 metri avversari. Il signor Mallardi indica subito il dischetto tra le proteste ospiti e Menato trasforma dagli 11 metri spiazzando Mora e portando così in vantaggio i suoi. Lo Spinea nel primo tempo macina gioco e al 24' è Fantinato ad arrivare al tiro da posizione defilata, Mora non è perfetto e si rifugia in corner con qualche difficoltà. Il primo tiro del San Martino verso la porta difesa da Urban arriva al 30' con una punizione dai trenta metri di Ciuffo, ma la palla termina alta non di poco sulla traversa. Al 37' gli ospiti troverebbero il gol del pareggio con Polo, che batte il portiere in uscita ma il gol viene annullato per fuorigioco. La prima frazione termina così sull'1-0 con la Spinea meritatamente in vantaggio e il San Martino che fatica a costruire gioco e a rendersi pericoloso dalle parti di Urban.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con i veronesi subito pericolosi al 2' con Moraschi, che al termine di un'ottima azione personale a superare un paio di avversari corredata da un tunnel, arriva al tiro di mancino dai venti metri, ma la sua conclusione termina alta di poco. Rispondono i padroni di casa al 17' con Fantinato, che si libera alla conclusione dopo un bel dribbling su Irpati, ma il numero 11 locale svirgola il tiro e la palla termina fuori di qualche metro. Al 31' è Irpati che si rende pericoloso in area spinetense con una zampata in mischia su azione d'angolo, ma Urban blocca sicuro a terra. Nell'altra area qualche minuto dopo, è invece Pasha a colpire di testa su corner, con la palla che termina fuori non di molto. Al 38' la difesa veronese respinge un cross dalla sinistra di Zanchin, la sfera termina sui piedi di Brugnolo che si coordina perfettamente dal limite dell'area ma calcia al volo alto di poco. Sul ribaltamento di fronte Antinoro si libera di Vecchiato con una bella finta di corpo e conclude dalla mezzaluna dell'area di rigore, il tiro sebbene lento è insidioso e sfiora il palo alla destra di Urban. È l'ultima palla gol per gli ospiti, infatti l'assalto finale dei veronesi non produce gli effetti sperati e dopo cinque lunghi minuti di sofferenza lo Spinea può finalmente esultare per i primi tre punti del campionato.