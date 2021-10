Troppa Luparense per lo Spinea

Iniziano subito forte gli ospiti, che vanno alla conclusione dal limite dell'area con Raimondi al 7', Urban blocca. Un minuto dopo ottima occasione ancora per la Luparense, con Cardellino che fa sponda per lo stesso Raimondi, la cui semirovesciata finisce fuori. Al terzo affondo gli ospiti passano in vantaggio al 19': cross dalla sinistra per Zanella, che colpisce al volo e mette la palla nell'angolino basso. Il raddoppio arriva al 30' dopo un episodio da rivedere. Palla in area spinetense, il guardalinee alza la bandierina per segnalare un fuorigioco, ma l'arbitro dice di continuare a giocare, Raimondi ne approfitta e con i locali completamente fermi serve Cherubin che deposita in rete scatenando le proteste dei padroni di casa. Si va al riposo sullo 0-2 con lo Spinea non pervenuto dalle parti di Plechero.

La ripresa

I padovani trovano subito il terzo gol con un colpo di testa di Cardellino su cross di Rubbo. La Luparense va vicina al poker al 12' con una conclusione di Raimondi deviata con la schiena da un difensore. Non è giornata per lo Spinea visto che il primo tiro nello specchio della porta difesa da Plechero arriva al 40' con una punizione di Fantinato dai 25 metri, ma il portiere ospite blocca senza problemi. Infine al 45' i padovani vanno ancora vicini al quarto gol, ma Zanella colpisce il palo da mezzo metro a porta vuota dopo una miracolosa respinta di Urban su Cavallini.