Solo pari per lo Spinea

Decisamente più intraprendente la formazione ospite in avvio e all'8' costruisce un'occasione con Caccin, tiro rimpallato che va sul fondo. Al 17' Brugnolo serve Dell'Andrea al limite ma il tiro è deviato e giunge lemme lemme fra le braccia del portiere ospite. Al 20' colpo di testa di Picciardi che termina alto. Al 22' Espinar si libera ma il tiro è deviato in angolo e sugli sviluppi dello stesso la palla spizzicata in area arriva a Battistini appostato ad un metro da Noè che, però, compie una prodezza e respinge. Al 37' cross di Dell'Andrea, Menato di testa devia alto. Al 42' Ferrazzo smorza la sfera verso Noè dentro l'area piccola, intuisce Florian ma coraggioso il portiere lo anticipa tuffandosi tra i piedi.

Secondo tempo

La ripresa inizia con uno scambio Florian-Espinar che calcia e Noè para. Al 20' la prima ghiotta occasione per lo Spinea. Menato dal fondo crossa e Dell'Andrea sotto misura devia in modo scoordinato mandando la palla sul fondo. Sul ribaltamento di campo, Florian si libera al limite e lascia partire un gran tiro, Noè è battuto ma la traversa rinvia la palla salvando lo Spinea. Al 26' Picciardi si libera sulla sinistra e tira a botta sicura ma ancora Noè prodigiosamente respinge. Risponde lo Spinea al 28' con Rocco che serve in area Dell'Andrea anticipato da un difensore in angolo. Nel finale l'Este appare stanco e cresce lo Spinea. Al 40' sforbiciata di Menato rallentata da un difensore e Peixoto para a terra. Un minuto dopo ancora Menato si libera ma conclude debolmente. Al 45' Dei Poli di testa sugli sviluppi di un angolo devia sul fondo ed al 50' clamorosa occasione per i padroni di casa. Il neo entrato Pasha si libera , entra in area e sull'uscita di Peixota calcia addosso al portiere mentre Barbon era solissimo con la porta spalancata.