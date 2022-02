Spinea torna a vincere

Il primo tempo è molto equilibrato, gli spazi sono pochi e si lotta prevalentemente a centrocampo. Al 3' il Delta ci prova con Nappello da posizione favorevole, ma il suo tiro è sbilenco e termina lontano dai pali difesi da Noè. Al 15' ottima chance per i rodigini con Proch, che scappa via a Dal Compare e arriva alla conclusione da dentro l'area, il suo tiro però è rasoterra e debole e Noè blocca facilmente. Al 38' si vede in attacco lo Spinea che sciupa un incredibile occasione da gol con Pasha, che su un lancio dalle retrovie elude la marcatura di Bertacca ma poi tutto solo davanti al portiere calcia piano e centrale con Cinelli che para senza affanni. Si va così al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo

La ripresa è prevalente a marca spinetense, con i locali che aumentano i giri del motore e mettono sotto il Porto Tolle. La prima chance ce l'hanno tuttavia i rodigini nei primi minuti con Proch, che servito da Okoli dopo una galoppata di cinquanta metri, arriva al tiro dal limite destro dell'area trovando però la deviazione di un difensore che facilita il compito di Noè.

Rispondono i padroni di casa al 12' con Pasha, che sventa l'intervento di Diallo con una bella finta e prova la conclusione dal limite, Cinelli si salva in due tempi. È il preludio al vantaggio dello Spinea, che arriva al 14' con Dell'Andrea, il quale approfitta di un infortunio difensivo di Bertacca e trafigge il portiere con un esterno preciso che si infila nell'angolino basso facendo esplodere l'Allende. I gialloblu sull'onda dell'entusiasmo continuano ad attaccare e al 19' ancora Dell'Andrea si rende pericoloso con un tiro- cross su cui Pasha non arriva per un soffio e su cui Cinelli non si fa ingannare deviando in calcio d'angolo con un ottimo riflesso. Lo stesso Dell'Andrea, autentico protagonista della ripresa e migliore in campo, al 26' lascia partire un mancino insidioso dai venticinque metri che l'estremo difensore ospite alza in angolo con una mano. Al 36' break a centrocampo di Numi, che ruba palla a Diallo e si invola verso la porta, al momento del tiro è però disturbato da Nappello e il suo diagonale è debole e parato in due tempi da Cinelli. Al 39' Spinea ancora vicino al raddoppio dopo un'ottima iniziativa di Pasha, che con uno stop di petto direzionato si libera di Diallo e poi da posizione ravvicinata ma defilata conclude fuori di un paio di metri in diagonale. L'unica reazione del Porto Tolle consiste in un tiro in girata di Silvano al 42' che Noè blocca facilmente.