Spinea ultimo posto

La gara, nonostante le assenze, ha visto lo Spinea tenere dignitosamente il campo e concedere pochissime opportunità ai padroni di casa. Anzi, a metà tempo sono proprio i ragazzi del presidente Mario Scopece a farsi insidiosi, prima con una conclusione di Pasha, da dentro area, che veniva rimpallata da un difensore e alla mezz'ora con un gran tiro da fuori area di Zanon, che il portiere Aldegheri non tratteneva senza però che nessun giocatore spinetense approfittasse della respinta. Al tramonto del primo tempo che sembrava doversi chiudere sul nulla di fatto, l'episodio che ha fatto arrabbiare il team veneziano. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il portiere Noè, nel tentativo di respingere la traiettoria della sfera, veniva caricato pesantemente e cadeva terra infortunato, nella stessa azione anche un altro dubbio intervento ai danni anche di un difensore. La palla comunque veniva respinta da un difensore ma giungeva a Zerbato che con il portiere ancora a terra tirava e realizzava il gol del vantaggio per i vicentini. Un episodio che indirizzava la gara in modo decisivo anche alla luce delle difficoltà della squadra ospite di segnare: solo 10 le reti dello Spinea in stagione.

Il secondo tempo

Pur innervosita dall'episodio, la squadra di D'Este cercava nella ripresa di tornare in partita e si creava un paio di opportunità con calci da fermo ma né Zanon e né Carniato riuscivano a trasformarle in rete. E la partita veniva chiusa al 23' della ripresa quando, ancora sugli sviluppi di un angolo, Boldini appostato sul secondo palo ribadiva in gol. Lo Spinea con orgoglio tentava di ritornare in partita con un paio di iniziative, una di Zanon e l'altra del neo entrato Pavanello, senza riuscire a segnare.

Delusione per la squadra che ora dovrà preparare al meglio l'atteso derby col Mestre che si giocherà in anticipo sabato alle 14.30 allo stadio Allende, anticipo richiesto perché mercoledì 16 febbraio la squadra sarà chiamata a giocare il secondo recupero. Per sabato D'Este spera di recuperare Ferrazzo e Chin mentre la società sta operando sul mercato e in settimana sono attese novità, dovrebbe arrivare un nuovo attaccante.