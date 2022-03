Prima gioia per lo Spinea di Centurioni

Buona la partenza dello Spinea che riesce a dettare i tempi di gioco e soprattutto a cogliere al 29' la rete del vantaggio: l'azione viene ispirata da Dall'Andrea che dal lato destro del campo si fa spazio e riesce a scoccare in area avversaria un cross sul quale Menato può intervenire spizzicando in acrobazia, palla smanacciata sulla traversa da Mora che favorisce così l'intervento sottomisura di Farinazzo che realizza il gol dell'1-0. A questo punto lo Spinea prova a capitalizzare, ma è costretto a subire il ritorno dei padroni di casa, che si fanno più pericolosi soprattutto nella prima parte della ripresa, senza peraltro impensierire mai seriamente la porta difesa da Noè.

Secondo tempo

E anzi, l'azione più pericolosa delle fasi iniziali del secondo tempo capita proprio allo Spinea che all'8' si presenta di nuovo sulla trequarti avversaria con Dell'Andrea a ispirare Menato il cui tiro termina però a fil di palo. Al 30' Beniamin prova a sorprendere Mora dalla distanza, ma la palla esce di poco a lato. Identica sorte toccherà al 38' a Dell'Andrea il cui tiro dal limite viene prima respinto da Mora che poi neutralizza la ribattuta in diagonale del fantasista gialloblu. Al 40' l'episodio che chiude il match; Menato entra in area palla al piede, la difesa del San Martino lo chiude in maniera irregolare a va a terra: per l'arbitro è rigore, Menato dal dischetto tira, Mora intuisce, ma non trattiene e la palla termina in rete, a suggellare così il successo esterno dello Spinea.