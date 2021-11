Stavolta è proprio "Real" Martellago

Crisi nera per il Montello, che, alla quarta sconfitta di fila, resta ancorato all'ultimo posto in classifica. Fin dall'inizio Martellago in avanti con i fratelli Nobile: sul cross di Alvise, Andrea va a un soffio dal gol di testa, anticipato all'ultimo istante da Piovesan. L'assist vincente di Alvise è posticipato solo di poco. Al 13'il terzino serve un pallone d'oro a Morbioli, che insacca di piatto. Il Montello fatica a reagire, il Real soffre spoco ma i nervi ci sono visto il grande numero di gialli tirati fuori dall'arbitro nel primo tempo.

La ripresa

Nella ripresa il Real si fa più compatto. Nemmeno un quarto d'ora e Morbioli, assistito da Busato, si gira in area e lascia partire un tiro forte e imparabile. Col passare dei minuti il Real cala un po', ma il Montello non cresce. Morbioli va vicino alla tripletta, ma il suo gol è annullato per fuorigioco. Il Real trova il terzo gol a metà ripresa. Mainardi inventa un tocco di prima in profondità per Gemelli che si trova a tu per tu con Piovesan. L'attaccante di casa è freddo e per il portiere non c'è scampo. 3 a 0 e festa a Martellago