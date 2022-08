Il Venezia ribalta il risultato e porta a casa i tre punti: contro il Sudtirol finisce 1-2

Alla seconda di campionato il tecnico del Venezia Javorcic incontra il Sudtirol, la sua ex squadra fresca di cadetteria.

La partita

Il primo tempo si gioca e si chiude senza troppi spunti in avanti: il Venezia manovra ma senza riuscire a impensierire davvero l'avversario mentre gli altoatesini si chiudono ma non riescono a ripartire con qualità. Nella ripresa Crngoj rischia di trovare il vantaggio ma la difesa di casa fa buona guardia e anzi è proprio il Sudtirol a ribaltare le sorti del match con il gol di Odogwu, capace si capitalizzare l'azione nata da un errore di Busio. In svantaggio, il Venezia prova a darsi la sveglia: Pohjanpalo, Tessman e Pierini ci provano ma i rispettivi tiri vengono neutralizzati dalla retroguardia altoatesina, con Poluzzi in gran spolvero. All'83' arriva il pareggio arancioneroverde: Cuisance servito riesce a mettere la sfera laddove è imprendibile per il numero uno avversario. Il pareggio dà carica al Venezia e al 95' arriva il raddoppio: de Vries crossa e Curto devia nella propria rete. L'autogol sigilla il risultato sull' 1-2. Tre punti meritati per il Venezia che si prepara alla gara col Cittadella con il morale alto.

Le interviste

Cuisance, marcatore con una bellissima segnatura, nel post partita commenta: «L'obiettivo è dare il meglio per la squadra, sono felice per me e per il gruppo che mi ha aiutato». Il mister: «Ci abbiamo messo del tempo per guadagnare l'equilibrio: dobbiamo lavorare tanto. I giocatori entrati hanno dato buon livello di pericolosità. Il gruppo è di qualità: il duro lavoro quotidiano è un modo che permetterà di raggiungere risultati e questo i giocatori lo hanno capito».