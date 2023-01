Tomaello in sopralluogo al Taliercio: «Lavori più avanti del cronoprogramma»

Il vicesindaco Tomaello in sopralluogo al Taliercio, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto che ospita il Venezia F.C. Mercoledì ad accoglierlo tra gli altri, il direttore dell’area business Gianluca Santaniello, il direttore dell'area tecnica, Cristian Molinaro, e l'allenatore della Prima squadra, Paolo Vanoli. Soddisfatto il vicesindaco e assessore allo Sport.

«Alcuni cantieri sono addirittura avanti rispetto al cronoprogramma - commenta Tomaello - Sono già stati allestiti, e sono operativi, ad esempio, i due nuovi campi in erba sintetica, nonché il blocco degli spogliatoi destinati alle squadre giovanili». Quello fatto dalla società arancioneroverde sul Centro Taliercio è un investimento importante (circa dieci milioni di euro), reso possibile anche dalla concessione di quarant'anni del Comune. I lavori del nuovo headquarter (la sede centrale) proseguono in linea con i tempi stabiliti: il piano terra si presenta già pronto a ospitare la prima squadra e il suo staff, nei nuovi spogliatoi e locali tecnici. Al primo piano invece iniziano a prendere forma la sala conferenze, le sale incontri e gli uffici dell’area corporate. I cantieri non hanno frenato la normale attività sportiva, con circa 300 atleti impegnati quotidianamente: da quelli della Prima squadra, alla Primavera, dalle ragazze del femminile, ai calciatori delle giovanili, che potranno disporre, a lavori completati, di 6 campi da calcio, di una decina di spogliatoi con annesse le rispettive aree tecniche, e di 3 palestre, oltre a locali riservati ai magazzini, alla lavanderia, ai servizi, agli incontri. Obiettivo della società, è stato ribadito, è quello di far diventare la struttura sempre più la “casa” non solo del Venezia (e quindi di tecnici, giocatori, dirigenti, addetti al settore amministrativo) ma di tutti coloro (dai tifosi ai giornalisti) che ne seguono con passione le vicende.