Ted Philipakos e Sonya Kondratenko lasciano il Venezia

Ted Philipakos e Sonya Kondratenko, che negli ultimi due anni e mezzo hanno ricoperto rispettivamente il ruolo di Chief Brand Officer e di Media Director del Venezia FC, lasciano il club per trasferirsi all’Athens Kallithea FC, club di cui Philipakos è fra i proprietari e in cui ha l’incarico di Presidente da un anno e mezzo.

Durante questo periodo il Venezia FC si impegnato a rappresentare, promuovere e valorizzare la città di Venezia, grazie a partnership e collaborazioni uniche con istituzioni culturali veneziane (Save Venice), associazioni della comunità (We are here Venice) e università (Università Iuav di Venezia, Università Ca' Foscari Venezia), sostenendo al contempo imprese, artisti e studenti locali. In particolare, il lavoro del club si è concentrato sul presentare una narrazione di Venezia come città viva. Nel settembre 2022, il club lagunare ha prodotto TEMPO, una serie di cortometraggi incentrati su storie di vita vissuta a Venezia. Il blog del Venezia FC "Venice by Venezia" cura e pubblica una raccolta di saggi, interviste e storie sulla vita e la cultura moderna di Venezia.