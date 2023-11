Ternana-Venezia 0-1, il commento di Vanoli e Busio

Al termine della sfida tra Ternana e Venezia, valevole per la Giornata 12 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 0-1, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Gianluca Busio hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo fatto una partita di pazienza ed intelligenza. Sapevamo che oggi ci aspettava una gara difficile perché giocavamo contro una squadra con buoni valori. Queste gare a volte possono essere insidiose se si pensa troppo alla classifica, ma son contento perché siamo stati una squadra matura. La nostra forza è il gruppo, ogni settimana bisogna lavorare per conquistarsi il posto. Sono andati in gol molti giocatori fin qui e mi fa piacere vedere i ragazzi giovani che crescono e migliorano. Quando sei nelle prime posizioni, ogni avversario ti affronta col coltello tra i denti, non è facile e bisogna saper stare nella parte alta della classifica. Non dimentichiamoci che l’anno scorso eravamo penultimi a questo punto, grazie al lavoro e al sacrificio quotidiano siamo riusciti a ricostruirci e diventare squadra ma dobbiamo pensare partita per partita.“



Gianluca Busio: “Abbiamo sfidato una squadra che voleva la vittoria ad ogni costo ma siamo stati bravi a lottare in campo e a portare a casa i tre punti. Forse potevamo fare anche meglio ma sono molto contento del gol, della vittoria e della prestazione della squadra. Quest’anno volevo migliorare e aiutare i miei compagni in ogni modo possibile, che sia attraverso la corsa, l’intensità oppure con i gol e gli assist. Sicuramente venerdì contro il Catanzaro sarà un’altra gara importantissima, sappiamo che squadra sono e vogliamo farci trovare pronti.”