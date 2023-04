Convincente vittoria del Venezia (che poteva dilagare): poker sulla Ternana

Con un poker il Venezia chiude la pratica Ternana e si attesta al quattordicesimo posto in classifica.

La partita

Chi comincia con il piede giusto è la Ternana che prova subito a portarsi in avanti dopo soli otto minuti. Ma per il resto della frazione sparisce perchè il Venezia cambia passo e gioca un primo tempo a senso unico: al 15' Hristov calcia un pallone che si stampa sulla traversa, mentre poco dopo, al 22', Carboni sfrutta un ottimo corner e insacca di testa. Lo 0-1 dura appena dieci minuti: al 32' un pasticcio della difesa rossoverde spalanca la porta a Pohjanpalo che non può fallire lo 0-2. Prima del termine del primo tempo il Venezia riesce a trovare anche il tris: è Ellertsson a ribattere a rete un'azione di Pohjanpalo. Nella ripresa gli arancioneroverdi potrebbero siglare la quarta rete dopo pochissimi minuti: Hristov viene bloccato fallosamente, ma Pohjanpalo dagli 11 metri si fa parare la conclusione. Il Venezia controlla il match, la Ternana realizza una delle pochissime vere conclusioni della gara: ad approfittare della disattenzione difensiva venetà è Capanni che firma l'1-4 finale. Messi in bacheca i tre punti, nella prossima gara il Venezia affronterà il Modena.