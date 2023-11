Venezia, massima resa minimo sforzo: contro la Ternana basta un gol

Nella sfida da testacoda, con il Venezia a giocarsi i tre punti contro la Ternana fuori casa, ha la meglio la formazione lagunare. E' bastata una sola rete agli arancioneroverdi per chiudere la pratica rossoverde.

La partita

La gara non decolla subito: per tutto il primo tempo le due squadre appaiono contratte. Solo una conclusione insidiosa per parte a scaldare i tifosi: al 35' è Busio ad impegnare Iannarilli con una conclusione da fuori area. Il portiere c'è. Gli avversari ci provano qualche minuto più tardi e al 41' sfiorano il vantaggio: è Diakite di testa a provarci, nulla di fatto nemmeno per i padroni di casa. Il Venezia deve osare di più per sfondare la difesa avevrsaria e si arriva così al secondo tempo: Favilli al 52' fa venire i brividi a Bertinato, che ci arriva per un pelo. Gli uomini di Vanoli si scuotono e al 74' trovano il vantaggio: Tessaman vede Johnsen bravo a imbeccare l'accorrente Busio che non sbaglia. E' lo 0-1. Nell'ultimo frangente la Ternana ci prova ma senza rendersi pericolosa. Tre punti in cassaforte per gli arancioneroverdi cui basta appena una rete per portare a casa il match.