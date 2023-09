Ecco la terza maglia del Venezia: un omaggio ai gondolieri

Come ultimo lancio della collezione 23/24, il Venezia è lieto di presentare, in collaborazione con Kappa®, la nuova Third Jersey. Indossata in anteprima dai gondolieri in occasione della Regata Storica del 3 settembre, la Terza Maglia è disponibile da oggi negli store ufficiali del Venezia FC di Rialto e SS Apostoli, a Venezia, e presso il Venezia FC store c/o M9 di Mestre, oltre che sul sito shop.veneziafc.it nelle due versioni a maniche corte e lunghe.



La Third Jersey 23/24 del Venezia vuole essere un tributo ai gondolieri, che da generazioni solcano i canali di Venezia secondo una tradizione tramandata di padre in figlio, ed alla loro intrinseca connessione con la città più bella del mondo. I gondolieri sono considerati un’icona culturale simbolo di Venezia nel mondo e sono parte integrante della Regata Storica, uno dei momenti più spettacolari e coinvolgenti della vita cittadina, seguita con grande passione dai veneziani che ogni anno si riuniscono lungo le rive del Canal Grande.



Così Andrea Balbi, Presidente dell’Associazione Gondolieri: «A nome di tutti i gondolieri ringrazio il Venezia FC per aver pensato a noi, ritenendoci un’icona culturale e simbolo della città di Venezia. Siamo davvero onorati che la terza maglia ufficiale del club voglia essere un omaggio alla nostra storica divisa a righe bianche e blu. Forza Venezia.»

Prodotta da Kappa e disegnata da Mirko Borsche, il design distintivo della Third Jersey si basa su una precisa scelta cromatica che richiama le icone veneziane. Le righe orizzontali blu e bianche sono un omaggio visivo alla tradizione dei gondolieri e i dettagli rossi, nella versione più brillante, richiamano il colore di base della bandiera di San Marco. Il colletto polo aggiunge ancora una volta un'aura di nostalgia ed eleganza, richiamando uno stile vintage e classico allo stesso tempo.